15/08/2025
Botafogo derrota Fortaleza e chega à final do Brasileiro Feminino A2

Escrito por Agência Brasil
O Botafogo se classificou para a final do Campeonato Brasileiro Feminino A2 após derrotar o Fortaleza por 5 a 4 na disputa de pênaltis (depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar), na noite desta sexta-feira (15) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida de volta das semifinais da competição transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Notícias relacionadas:

As Gloriosas garantiram a vaga na decisão da competição porque, no confronto de ida, empatou por 2 a 2 com as Leoas em confronto realizado no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

O Botafogo abriu o placar aos 14 do primeiro tempo graças a um golaço da meio-campista Bia, que acertou um chute muito forte da entrada da área. Porém, aos 40 minutos do segundo tempo, Bebê cometeu uma falha incrível no campo de defesa e chutou a bola em cima da atacante Geicy Kelly, que desviou para o fundo do gol.

Como a igualdade perdurou até o fim do tempo regulamentar, a partida foi para a disputa de pênaltis. E nas penalidades máximas as jogadoras do Botafogo foram perfeitas, convertendo as cinco cobranças e com a goleira Michelle defendendo a cobrança da zagueira Nainara.

Agora, o time de General Severiano mede forças com quem avançar entre Atlético-MG e Santos. Na partida de ida entre as equipes, as Vingadoras triunfaram pelo placar de 1 a 0 jogando em Belo Horizonte.

