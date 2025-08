Boto é flagrado brincando com madeira no Rio Tarauacá e surpreende banhistas; ASSISTA

Um vídeo registrado na noite de domingo, dia 3, chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar um momento inusitado no Rio Tarauacá, interior do Acre: um boto foi flagrado brincando com um pedaço de madeira, em uma cena rara e curiosa que surpreendeu os moradores que estavam na praia.

O que mais impressionou foi a forma como o animal interagia com o objeto, batendo repetidamente o pedaço de madeira na superfície da água, como se estivesse se divertindo. A cena rapidamente atraiu a atenção dos banhistas presentes, que começaram a filmar o comportamento inesperado.

O registro viralizou por mostrar um lado lúdico e pouco conhecido dos botos, animais já cercados de misticismo e curiosidade na cultura amazônica. Para quem presenciou o momento, foi uma experiência única.

Especialistas afirmam que esse tipo de comportamento pode estar ligado à inteligência e sociabilidade dos botos, que são conhecidos por suas brincadeiras e interações com o ambiente. Ainda assim, é raro ver esse tipo de cena tão próxima da área urbana, o que torna o episódio ainda mais especial.