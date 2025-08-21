BR-364 é liberada após acordo entre moradores, Deracre e PRF em Cruzeiro do Sul

A BR-364 foi liberada por volta das 9:30h desta quinta-feira (21), após horas de interdição feita por moradores do Ramal 5, na zona rural de Cruzeiro do Sul. O bloqueio havia sido realizado pela comunidade em protesto contra as más condições do ramal, que sofre com pontos de atoleiro e falta de manutenção.

A liberação ocorreu depois de um acordo firmado entre os manifestantes, representantes do Deracre e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acompanhou as negociações no local.

O Deracre se comprometeu a executar serviços emergenciais de raspagem e recuperação do ramal dentro da Operação Verão, com início previsto já nos próximos dias, utilizando recursos próprios do Estado.

Os moradores aceitaram suspender a mobilização, mas destacaram que vão acompanhar de perto a execução dos trabalhos e não descartam novas manifestações caso o cronograma não seja cumprido.

Durante a interdição, longas filas de veículos se formaram nos dois sentidos da rodovia, afetando o tráfego de cargas e de passageiros.