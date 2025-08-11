12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Brasileirão: Santos vence Cruzeiro de virada e se afasta do Z4

O time paulista estava perdendo por 1 a 0, mas conseguiu reverter o placar no segundo tempo, garantindo uma vitória crucial fora de casa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Em uma partida emocionante da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no estádio Mineirão. O Cabuloso saiu na frente no primeiro tempo, com um gol de Fabrício Bruno. No segundo tempo, o Santos virou o jogo com gols de Caballero e Guilherme.

Com a derrota, o Cruzeiro permanece na segunda colocação, com 37 pontos, mas vê o Flamengo abrir três pontos de vantagem na liderança. O próximo jogo da equipe é contra o Mirassol, no dia 18 de agosto. Já o Santos subiu para o 14º lugar, com 21 pontos. O time volta a campo no dia 17 de agosto, contra o Vasco.

Pedro Vilela/Getty Images

Fonte: Metrópole

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.