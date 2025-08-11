Brasileirão: Santos vence Cruzeiro de virada e se afasta do Z4

Em uma partida emocionante da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no estádio Mineirão. O Cabuloso saiu na frente no primeiro tempo, com um gol de Fabrício Bruno. No segundo tempo, o Santos virou o jogo com gols de Caballero e Guilherme.

Com a derrota, o Cruzeiro permanece na segunda colocação, com 37 pontos, mas vê o Flamengo abrir três pontos de vantagem na liderança. O próximo jogo da equipe é contra o Mirassol, no dia 18 de agosto. Já o Santos subiu para o 14º lugar, com 21 pontos. O time volta a campo no dia 17 de agosto, contra o Vasco.

Fonte: Metrópole

Redigido por Contilnet.