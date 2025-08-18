Briga entre mulheres termina com chute no rosto e queda na lama

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre duas mulheres, em que a tensão rapidamente se transforma em violência física. Durante a confusão, alguns homens tentam apartar a briga, enquanto outros incentivam a briga, gritando “deixa”.

Em determinado momento, uma das mulheres é contida, mas consegue desferir um chute no rosto da adversária, que cai no chão, suja de lama e visivelmente desolada. A gravação evidencia a mistura de agressividade e falta de controle, com espectadores divididos entre intervir e assistir.

O vídeo gerou repercussão, com comentários de indignação sobre a violência e a postura de quem apenas observava. Embora não haja informações oficiais sobre o motivo da briga, o registro serve como alerta para os riscos de confrontos públicos e para a necessidade de medidas preventivas em situações de conflito.

VEJA VÍDEO NA ÍNTEGRA