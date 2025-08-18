18/08/2025
Universo POP
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários

Briga entre mulheres termina com chute no rosto e queda na lama

Durante a briga, homens tentam apartar enquanto outros incentivam o confronto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre duas mulheres, em que a tensão rapidamente se transforma em violência física. Durante a confusão, alguns homens tentam apartar a briga, enquanto outros incentivam a briga, gritando “deixa”.

Briga entre mulheres termina com chute no rosto e queda na lama/Foto: Reprodução

 Em determinado momento, uma das mulheres é contida, mas consegue desferir um chute no rosto da adversária, que cai no chão, suja de lama e visivelmente desolada. A gravação evidencia a mistura de agressividade e falta de controle, com espectadores divididos entre intervir e assistir.

O vídeo gerou repercussão, com comentários de indignação sobre a violência e a postura de quem apenas observava. Embora não haja informações oficiais sobre o motivo da briga, o registro serve como alerta para os riscos de confrontos públicos e para a necessidade de medidas preventivas em situações de conflito.

VEJA VÍDEO NA ÍNTEGRA

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.