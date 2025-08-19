Bruna Biancardi ignora polêmica e faz post após Amanda Kimberlly expor conversa

A influenciadora Bruna Biancardi parece ter “ignorado” a polêmica iniciada por Amanda Kimberlly, ao fazer uma nova publicação nas redes sociais nesta terça-feira (19). Em vez de se manifestar sobre as conversas expostas pela modelo, Bruna postou fotos de um ensaio fotográfico, sem fazer qualquer menção ao assunto.
A controvérsia começou quando Bruna publicou e, em seguida, apagou uma foto da filha Mavie ao lado de Helena, filha de Amanda Kimberlly. Ao ser questionada sobre a exclusão da foto, Bruna afirmou que havia sido um pedido de Amanda.
A modelo, então, publicou em seu Instagram prints de conversas com Bruna para esclarecer o ocorrido. Amanda negou que tenha pedido para que a foto fosse apagada, explicando que apenas solicita ser comunicada com antecedência para se preparar para os comentários “cruéis” que sua filha recebe na internet.
Fonte: Metrópoles
Redigido por Contilnet.