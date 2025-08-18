Cafezal e Florentino se classificam para a grande final do Campeonato de Futebol de Campo de Sena Madureira

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2025, disputado no Estádio José Marreiro Filho (Marreirão), em Sena Madureira, entrou em sua reta final. No último final de semana, as duas semifinais foram realizadas. As equipes Cafezal e Florentino se sobressaíram e ‘carimbaram’ vaga na grande decisão.

No sábado (16), às 15:30 horas, entraram em campo Cafezal x Juventus. No primeiro tempo, verificou-se uma partida equilibrada, tanto é que terminou em 0 x 0. Já na etapa final, o Cafezal deslanchou e findou vencendo o jogo por 4x 0. O grande destaque foi o atacante Papaléguas que marcou dois gols.

No domingo (17), Florentino x Vitória realizaram a outra semifinal, sendo considerada a mais eletrizante. Com o apoio de sua torcida, o Florentino começou vencendo, mas depois tomou a virada. Para completar, ainda teve um jogador expulso.

Mesmo inferior numericamente, o Florentino se superou, conseguindo empatar e até mesmo virar a partida nos acréscimos. Placar final: Florentino 5 x 4 Vitória.

A data da grande final ainda será definida pela Gerência de Esportes Municipal.