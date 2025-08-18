18/08/2025
Cafezal e Florentino se classificam para a grande final do Campeonato de Futebol de Campo de Sena Madureira

Semifinais do Campeonato Municipal agitaram o Estádio Marreirão no fim de semana

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2025, disputado no Estádio José Marreiro Filho (Marreirão), em Sena Madureira, entrou em sua reta final. No último final de semana, as duas semifinais foram realizadas. As equipes Cafezal e Florentino se sobressaíram e ‘carimbaram’ vaga na grande decisão.

Cafezal e Florentino se classificam para a grande final do Campeonato de Futebol de Campo de Sena Madureira/Foto: Reprodução

No sábado (16), às 15:30 horas, entraram em campo Cafezal x Juventus. No primeiro tempo, verificou-se uma partida equilibrada, tanto é que terminou em 0 x 0. Já na etapa final, o Cafezal deslanchou e findou vencendo o jogo por 4x 0. O grande destaque foi o atacante Papaléguas que marcou dois gols.

No domingo (17), Florentino x Vitória realizaram a outra semifinal, sendo considerada a mais eletrizante. Com o apoio de sua torcida, o Florentino começou vencendo, mas depois tomou a virada. Para completar, ainda teve um jogador expulso.

Semifinais do Campeonato Municipal agitaram o Estádio Marreirão no fim de semana/Foto: Reprodução

Mesmo inferior numericamente, o Florentino se superou, conseguindo empatar e até mesmo virar a partida nos acréscimos. Placar final: Florentino 5 x 4 Vitória.
A data da grande final ainda será definida pela Gerência de Esportes Municipal.

