Caiado é anunciado como pré-candidato à Presidência pelo União Progressistas durante convenção

Durante a Convenção Nacional do União Brasil (UB), realizada em Brasília, na manhã desta terça-feira (19), uma notícia importante agitou os participantes: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), foi anunciado como o candidato à Presidência do Brasil pela federação que será formalizada, chamada Federação União Progressista.

A informação foi divulgada por uma liderança do grupo no Acre, que está presente na agenda. A escolha de Caiado como candidato representa uma estratégia do PP e da União Brasil para fortalecer sua posição nas eleições de 2026, disse a fonte ao ContilNet.

A confirmação do nome de Caiado deve ser anunciada às 14h, durante a primeira convenção dos dois partidos.

O político, que foi um forte apoiador de Bolsonaro nas últimas eleições, tem se colocado como pré-candidato há alguns meses e já disse ainda nesta terça, em entrevista à Globo News, que os governadores não dependem da escolha de Bolsonaro para se lançarem candidatos.

“Não pode mais pairar nenhuma dúvida em relação a esse assunto, isso não existe. Todos nós somos pré-candidatos. Nenhum outro candidato, neste momento, vai criar uma situação de cancelamento de outras pré-candidaturas”, disse Caiado.