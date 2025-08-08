8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Câmara envia pedidos de suspensão de 5 deputados para a Corregedoria

Os parlamentares, incluindo Marcel van Hattem e Julia Zanatta, podem ser suspensos por até seis meses após ocuparem o plenário da Casa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu encaminhar à Corregedoria Parlamentar os pedidos de suspensão de cinco parlamentares por até seis meses. A decisão, tomada sob o comando do presidente da Casa, Hugo Motta, se deu após os deputados se recusarem a deixar o plenário durante a retomada das sessões na última quarta-feira (6/8).

As representações foram protocoladas contra Marcel van Hattem (Novo-RS), Julia Zanatta (PL-SC), Zé Trovão (PL-SC), Marcos Pollon (PL-MS) e Camila Jara (PT-MS). No caso de Camila Jara, o pedido foi feito pelo PL, que alega que a deputada agrediu o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Motim e punições

A Mesa Diretora considerou o ato dos deputados uma falta de decoro parlamentar, um desrespeito à autoridade da presidência e uma tentativa de impedir o funcionamento da Câmara. O ato foi semelhante ao dos deputados Gilvan da Federal (PL-ES) e André Janones (Avante-MG), que foram suspensos por três meses.

Os deputados bolsonaristas estavam protestando contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eles exigiam a votação imediata de três medidas: o projeto para anistiar envolvidos no 8 de janeiro, a proposta de emenda à Constituição que pede o fim do foro privilegiado e o impeachment de Moraes.

Fonte: Câmara dos Deputados e Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

No Acre, Lula critica Trump e diz que Eduardo Bolsonaro é um ‘moleque’ e ‘traidor dos brasileiros’

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.