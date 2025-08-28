Câmara rejeita urgência e oposição sofre derrota ao tentar afastar Clendes da RBTrans

A tentativa da oposição de acelerar a votação sobre o afastamento do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, nesta quinta-feira (28), na Câmara Municipal de Rio Branco, não obteve sucesso. O requerimento de urgência, que buscava destravar a apreciação do caso, foi rejeitado por 10 votos contrários e 7 favoráveis.

Durante a sessão, vereadores da oposição criticaram a demora na apreciação do requerimento.

O pedido, que havia sido protocolado inicialmente pelo vereador Fábio Araújo no dia 14 de agosto e repetido pela base no dia 19, tinha como objetivo colocar em pauta denúncias de assédio moral contra Clendes Vilas Boas e permitir a votação imediata do afastamento temporário do superintendente.

O vereador Fábio Araújo, autor do primeiro requerimento, também questionou a demora da Casa em analisar a pauta.

“Protocolamos um requerimento pedindo urgência na votação desde o dia 14 de agosto, e outro foi protocolado pela base no dia 19. Não entendo porque essa pauta está sendo segurada até hoje”, disse.