Campus do Ifac em Cruzeiro do Sul abre 40 vagas residuais em três cursos superiores; veja

Processo seletivo inclui Transferência Interna, Externa, Reingresso e Reopção de Curso



O Instituto Federal do Acre (Ifac) – campus Cruzeiro do Sul – abriu edital para preenchimento de 40 vagas residuais nos cursos superiores para o semestre letivo 2025.2. As oportunidades são para os cursos de Licenciatura em Física, Matemática e Química.

Processo seletivo inclui Transferência Interna, Externa, Reingresso e Reopção de Curso

As inscrições começam nesta segunda-feira, 18 de agosto, e vão até o dia 22 de agosto de 2025. O processo será totalmente digital, e a participação é aberta para diferentes perfis de candidatos, como: Alunos de outras instituições de ensino que desejam transferir-se para o Ifac; alunos de outros campi do próprio Ifac; pessoas que já possuem diploma de nível técnico ou de graduação e alunos que abandonaram ou evadiram do curso e desejam retornar.

Como se Inscrever

Para se inscrever, os interessados devem enviar o formulário eletrônico preenchido junto com a documentação exigida no edital para o e-mail [email protected]. Todos os arquivos devem ser enviados em um único anexo e no formato PDF.

A seleção será feita por uma comissão que fará a análise dos documentos enviados. Para conferir todos os requisitos e a lista completa de documentos, é fundamental consultar o edital, que está disponível no site do Ifac.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato através do mesmo e-mail de inscrição: [email protected].

