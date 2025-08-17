Câncer: saiba qual é a importância dos exercícios para tratar a doença

Os exercícios físicos são essenciais na vida de quem quer ser saudável: as atividades trazem benefícios para a saúde física e mental, prevenindo doenças crônicas, melhorando o humor e a disposição, além de aumentarem a expectativa de vida. Mover o corpo também é imprescindível para pacientes em tratamento contra o câncer.

A prática regular de exercícios, sejam atividades aeróbicas, como caminhada, corrida e bicicleta, ou de força, como musculação, elevam as chances de sucesso no tratamento contra a condição grave. “Uma pessoa que é ativa fisicamente se recupera mais facilmente de qualquer doença grave”, destaca a oncologista Gabrielle Scattolin, que atua em Brasília.

Vários estudos já demonstraram que há uma relação importante entre exercícios físicos e o câncer. Além do impacto oncológico, eles ajudam a fortalecer o coração, pulmões, ossos e articulações, se tornando um fator de proteção completo para enfrentar o câncer com mais disposição e qualidade de vida.

Benefícios do exercício físico durante o tratamento de câncer

Reduz as sensações de fadiga e cansaço extremo.

Diminui a ocorrência de náuseas e melhora o apetite.

Melhora a qualidade do sono, deixando-o mais regular, além de tornar o descanso adequado.

Aumenta a clareza e auxilia a função cognitiva.

Fortalece o sistema imunológico, ajudando o corpo a responder melhor ao tratamento.

Como as atividades físicas ajudam no tratamento

Segundo a médica oncologista Patrícia Schorn, estudos apontam que a recomendação média é de 150 minutos de exercício físico por semana para pacientes que estão em quimioterapia ou radioterapia. A indicação é que sejam realizadas atividades combinadas de força e cardio.

“Em geral, todo paciente que mantém a capacidade mínima de realizar atividades diárias e que consegue fazer movimentos físicos tem indicação para a prática de exercícios, independente do tipo de câncer”, explica a coordenadora do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Santa Lúcia, em Brasília.

Em qualquer caso, é recomendável buscar aconselhamento médico para adaptar a intensidade e tipo de atividade às condições de cada paciente oncológico, garantindo segurança e bons resultados.

Atividades devem continuar mesmo após fim do tratamento?

Sim. Pessoas ativas fisicamente apresentam menor risco de recorrência. As evidências são mais claras em casos de câncer de mama e de intestino, que são os mais estudados.

Exercícios físicos também previnem o câncer

A prática de atividade física também protege o corpo do aparecimento de células cancerígenas. O risco de desenvolvimento de câncer é menor em pessoas ativas, especialmente em casos de câncer de mama e intestino. A ação fortalece o sistema imunológico, dificultando a chegada de doenças crônicas.

“Tanto exercícios aeróbicos quanto de força são extremamente positivos para a redução do risco de desenvolvimento de câncer. A diferença é estatisticamente significativa em indivíduos que praticam atividade física, independente do tipo ou subtipo da doença”, finaliza Patrícia.

