12 de agosto de 2025
Candidato à reeleição em 2026, Tchê diz que o PDT não vai federar com nenhum partido

Mesmo enfraquecido nas últimas eleições, o partido conseguiu eleger 15 vereadores e um prefeito — o Padeiro, de Bujari. Para 2026, Tchê disse que a intenção da sigla é formar uma nominata fortalecida

O secretário de Agricultura do Estado (Seagri) e deputado estadual licenciado, Luis Tchê, foi o entrevistado do podcast Em Cena, do ContilNet, nesta segunda-feira (11).

Na ocasião, o político falou sobre o futuro do seu partido, o PDT, e as perspectivas para as eleições de 2026. Tchê garantiu que a sigla não fará federação com nenhum outro partido.

“O PDT não vai federar com ninguém. É um partido que não vai fazer federação, não vai fazer fusão, porque nós temos história política. Nós temos Getúlio, Jango, Brizola, Darcy Ribeiro, tantos outros. Os partidos hoje, mais ou menos, foram formados de maneira diferente: ‘vamos juntar um aqui, juntar outro ali’. Tem essa federação do PP com o União Brasil que está desenhada, mas ainda não registrada, e, lógico, quando essas coisas se concretizam, você tem que começar a se movimentar”, afirmou.

Luis Tchê é titular da Seagri/Foto: Reprodução

Mesmo enfraquecido nas últimas eleições, o partido conseguiu eleger 15 vereadores e um prefeito — o Padeiro, de Bujari. Para 2026, Tchê disse que a intenção da sigla é formar uma nominata fortalecida.

“A gente está ouvindo as lideranças, porque montar uma nominata não é fácil. E nós temos uma coisa diferente dos outros partidos: um movimento comunitário que se mobiliza. Dali, surgem lideranças para serem candidatas, e a gente trabalha dessa forma. Por isso conseguimos, ao longo do tempo, formar nominatas. As pessoas que vêm, o livro é aberto: eu não fico enganando. Se dá para fazer, dá. Se não dá, não adianta insistir”, acrescentou.

O deputado licenciado afirmou ainda que será candidato à reeleição.

“A nossa intenção é a reeleição. Acho que ainda tenho bastante a contribuir. Se o povo quiser me dar mais essa oportunidade, com certeza vamos fazer um trabalho diferenciado. Eu adotei hoje o produtor e o produtor rural. Essa é uma causa pela qual vamos lutar muito e fazer justiça, inclusive”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

