Cano estourado causa desperdício de água no Centro de Rio Branco nesta quarta; veja o vídeo

Um vazamento de grandes proporções foi registrado na manhã desta quarta-feira (6) na Rua Rio Grande do Sul, no Centro de Rio Branco. Um cano da rede de abastecimento estourou, provocando um intenso desperdício de água, que se espalhou pelas vias da região.

O incidente foi gravado por uma pessoa que trafegava de carro no momento e divulgado nas redes sociais, destacando o grande volume de águas formando uma correnteza em plena área urbana. “Triste viu, além de todo caos com a avenida fechada, o chão está rachando”, afirma.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa do rompimento nem previsão para o reparo por parte do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), órgão responsável pelo abastecimento e manutenção do sistema.



Veja o vídeo: