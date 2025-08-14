Cantor e ator acreano participa de edição LGBT+ do programa ‘Estoure o Balão’; ASSISTA

O cantor, ator e compositor acreano Bel Gabs participou do programa do YouTube “Estoure o Balão”, do canal Do It Brazil, levando seu carisma para uma audiência ainda maior.

O quadro funciona da seguinte forma: os participantes precisam escolher — ou rejeitar — pretendentes que aparecem ao longo do episódio. A regra é simples: se não gostou do pretendente, basta “furar o balão”, sinalizando que ele não terá chances de prosseguir.

Aos pretendentes, são feitas perguntas como profissão, idade, signo, preferências, gostos musicais, entre outras curiosidades. Nesta edição específica, a temática foi LGBT, com participantes homens escolhendo outros homens.

Gabs brilhou com sua participação, mostrou um pouco do seu talento musical e se destacou por ser acreano e esbanjar desenvoltura diante das câmeras. Um personagem carismático, divertido e que rendeu bons momentos no programa.

VEJA: