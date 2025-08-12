12 de agosto de 2025
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate

O apresentador, internado desde maio, enfrenta falência múltipla de órgãos após duas cirurgias recentes de transplante

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, permanece internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde 21 de maio. Ele trata uma infecção bacteriana grave que evoluiu para sepse, e seu quadro foi classificado como extremamente grave pelo cardiologista Elisiário Júnior.

Faustão foi internado devido a uma infecção bacteriana – Foto: Reprodução/Domingo Espetacular/ND

Diagnóstico médico e a revolta da família

O médico, que não faz parte da equipe que acompanha o apresentador, comentou que Faustão não tem condições de respirar sem suporte artificial e atribuiu o quadro, que ele chama de “falência múltipla de órgãos”, às bactérias resistentes. “Infelizmente, as chances do Faustão são mínimas”, afirmou.

João Silva reposta mensagem chamado Elisário Júnior de "médico idiota" – Foto: Reprodução/Instagram/ND

João Silva reposta mensagem chamado Elisário Júnior de “médico idiota” – Foto: Reprodução/Instagram/ND

A declaração gerou revolta na família do apresentador. João Silva, filho de Faustão, republicou uma postagem do colunista Flávio Ricco, rebatendo o médico: “O Faustão tá muito bem, obrigado. Isso é um cala-boca aos irresponsáveis, incluindo-se por um médico idiota.”

Histórico de transplantes

O quadro de saúde de Faustão se agravou após ele passar por um transplante de fígado, em 6 de agosto, e um retransplante de rim no dia seguinte. Esses procedimentos se somam a outros dois realizados nos últimos anos: um transplante cardíaco, em agosto de 2023, e um renal, em fevereiro de 2024. Ao todo, o apresentador passou por quatro transplantes em um período de dois anos.

O último boletim médico informa que o tratamento segue focado no controle da infecção e na reabilitação clínica e nutricional, mas sem previsão de alta.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

