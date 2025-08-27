Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”

A apresentadora Cariúcha, do Fofocalizando (SBT), não poupou críticas à atriz Bruna Marquezine durante o programa exibido nesta quarta-feira (27/8). O motivo foi a recusa da artista em dar entrevista à emissora ao desembarcar em um aeroporto.

Segundo Cariúcha, pessoas públicas devem estar preparadas para lidar com a abordagem da imprensa.

“Vocês que estão se preparando para serem atrizes ou famosos, vocês têm que se preparar também para a imprensa, pra mídia. (…) Quer vida privada? Vai estudar e ser CLT, advogado ou outra profissão em que não precise expor a imagem. Fama tem um preço. Eu mesma, até com quem me esculhamba, sou simpática”, disparou a apresentadora.

Defesa de Bruna

Durante a discussão, a colega de bancada Thayse Teixeira saiu em defesa de Bruna Marquezine. Para ela, a atriz poderia estar apenas cansada após horas de viagem.

“Quando você chega no aeroporto, depois de tantas horas dentro de um avião, às vezes não quer falar com ninguém. Isso não significa esnobar, mas apenas um momento de exaustão”, argumentou.

Cariúcha também virou notícia

No fim de semana, Cariúcha esteve em evidência após ser flagrada aos beijos com João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato. Pouco depois, ela tentou uma “cantada” no cantor sertanejo Gustavo Mioto pelas redes sociais e recebeu uma resposta irônica:

“Calma, Caca Liberato”, escreveu o artista, em referência ao affair recente da apresentadora.

✍️ Redigido por ContilNet Notícias

📌 Fonte: Programa Fofocalizando / Metrópoles