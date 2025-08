Carro e moto se envolvem em acidente no bairro Bosque, em Rio Branco

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite deste sábado (2), no bairro Bosque, em Rio Branco. Segundo informações iniciais, a moto ficou parcialmente debaixo do veículo após a colisão.

Testemunhas relataram que um casal estava na motocicleta no momento do acidente. O homem, que possivelmente conduzia o veículo de duas rodas, ficou caído no chão até a chegada da viatura que foi acionada para prestar atendimento.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos nem sobre as circunstâncias exatas da colisão.