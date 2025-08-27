27/08/2025
Casa do Artesanato Acreano registra faturamento de R$ 240 mil com peças de 112 artesãos

O artesanato é uma das formas de mostrar a riqueza cultural de uma região e dos povos que ali habitam. É com essa diversidade de peças que o Acre encanta os turistas e os nativos na Casa do Artesanato Acreano, que registra um total de faturamento de R$ 241.814,95, entre janeiro e 25 de agosto.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), o estabelecimento tem sido um dos locais mais visitados para compra de peças locais e suvenires. Localizada em frente ao Calçadão da Gameleira, um dos cartões portais de Rio Branco, a Casa do Artesanato Acreano reúne peças de cerâmica, biojoias, cestos de cipó e palha, produtos de látex, artesanato indígena e peças de marchetaria.

Localizada em frente ao Calçadão da Gameleira, a Casa do Artesanato Acreano reúne peças de cerâmica, biojoias, cestos de cipó e palha, produtos de látex, artesanato indígena, peças de marchetaria, entre outros. Foto: Marcos Rocha/Sete

Para o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, a atividade vai além da economia: “Representa a identidade e a cultura dos nossos povos. Além de fortalecer a renda de centenas de famílias, o artesanato promove inclusão social, estimula o turismo e projeta o Acre no cenário nacional e internacional.”

O artesão Antonio Kléder Bezerra, que produz biojoias há 22 anos, utilizando resíduos madeireiros e sementes, expõe e comercializa na Casa do Artesanato Acreano há três anos e destaca que a oportunidade é valiosa.

Kleder Bezerra trabalha com artesanato há 22 anos. Foto: Bianca Muniz/Sete

“Trabalho fazendo acessórios como anéis, brincos, colares, pulseiras e braceletes. Hoje também estou entrando na parte de decoração, com colares de parede e mesa. Uso nas minhas peças, basicamente, sementes e madeiras, junto a essas matérias primas o couro, fios de algodão e metais. Na Casa do Artesanato nós ganhamos mais vendas e visibilidades, é uma oportunidade que não dá para perder”, afirma.

Patrícia Parente, diretora de Empreendedorismo da Sete, destaca que as vendas expressam a força do artesanato do Acre. “Com o resultado, fortalecimento e crescimento das vendas nos últimos meses, só temos mais certeza que estamos no caminho certo e que a Casa do Artesanato Acreano já é uma referência de local onde a população pode encontrar não apenas um ponto turístico, mas também um lugar para presentear pessoas e levar um pouco da nossa cultura e da nossa história em formato de peças emblemáticas e lindas que conquistam cada uma das pessoas que conhecem o talento que é nosso artesanato”.

Casa do Artesanato Acreano foi reinaugurada em outubro do ano passado, na Galeria Juvenal Antunes, localizada na Gameleira, na capital acreana. Foto: José Caminha/Secom

Atualmente, a Casa do Artesanato Acreano expõe e comercializa peças de 112 artesãos de todo o estado.

Faça sua visita

A Casa do Artesanato Acreano, localizada na Rua Senador Eduardo Assmar, 187, no Segundo Distrito, em frente ao Calçadão da Gameleira, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados e domingos, o funcionamento é das 13h às 17h.

No espaço, que faz parte da história do Acre, o visitante pode encontrar, além do artesanato tradicional da cultura acreana, suvenires como bottons, ecobags e outras opções.

