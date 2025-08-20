Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões

A mansão de luxo onde o rapper Oruam vivia com sua família foi colocada à venda por R$ 40 milhões. A residência, localizada no bairro Joá, no Rio de Janeiro, é descrita como “moderna e elegante” e possui cinco suítes, sauna a vapor e piscina de borda infinita com vista para a praia.
REPRODUÇÃO
A decisão de vender a propriedade, anunciada no site Luxo Brasil, veio logo após a prisão do cantor, acusado de crimes como tráfico de drogas e lesão corporal. Segundo a assessoria do artista, o proprietário do imóvel estava preocupado com a “alta exposição da residência” após o ocorrido.
Oruam está detido desde 22 de julho na Penitenciária Dr. Serrano Neves, em Bangu, a mesma onde estão chefes do Comando Vermelho, facção liderada por seu pai.