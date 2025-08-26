CBF anuncia amistosos da Seleção contra Coreia do Sul; veja as datas

A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, já tem novos compromissos definidos após o encerramento das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em setembro. A CBF anunciou, nesta terça-feira (26), dois amistosos contra seleções asiáticas em outubro.

No dia 10 de outubro, o Brasil encara a Coreia do Sul, às 8h (horário de Brasília), em Seul. Já no dia 14 de outubro, o adversário será o Japão, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.

Essas partidas fazem parte da preparação para o Mundial de 2026, que será disputado entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

O coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, destacou a importância de enfrentar estilos de jogo diferentes antes da competição.

“O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026”, afirmou.

A Seleção encerra a participação nas Eliminatórias com os jogos contra o Chile (4/9) e a Bolívia (9/9).

📌 Fonte: CBF / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet Notícias