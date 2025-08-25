25/08/2025
Cesta básica tem aumento em todas as categorias e passa a custar mais caro em Rio Branco

Já o arroz (-4,17%), frango (-3,34%), banana (-2,72%) e feijão (-2,17%) registraram as maiores quedas

O levantamento mais recente da Secretaria de Estado de Planejamento do Acre (Seplan), realizado pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e Indicadores (Deepi), apontou aumento no custo das três categorias que compõem a cesta básica em Rio Branco no mês de julho de 2025. A coleta foi feita na segunda quinzena do mês em 54 estabelecimentos, distribuídos por 39 bairros da capital.

Na categoria de higiene pessoal, o acréscimo foi de 1,25%, elevando o valor para R$ 25,38/ Foto: ilustrativa

A cesta alimentar, composta por 14 itens, apresentou leve alta de 0,12%, passando a custar R$ 587,48. Entre os produtos que mais pressionaram os preços estão o tomate, com elevação de 7,86%, a mandioca (0,84%), o leite (0,70%) e a farinha de mandioca (0,32%). Já arroz (-4,17%), frango (-3,34%), banana (-2,72%) e feijão (-2,17%) registraram as maiores quedas.

A cesta de limpeza doméstica também ficou mais cara, com aumento de 1,24% e custo total de R$ 83,35. Dos nove produtos avaliados, sete subiram de preço, com destaque para a vassoura piaçava (2,48%), sabão em pó (2,31%) e sabão em barra (1,99%).

O detergente foi o único item com queda (-0,74%), enquanto a cera para assoalho manteve o mesmo valor. O tempo médio de trabalho necessário para comprar a cesta foi de 12 horas e 4 minutos.

Na categoria de higiene pessoal, o acréscimo foi de 1,25%, elevando o valor para R$ 25,38. Os maiores aumentos foram registrados no barbeador descartável (3,13%), sabonete (2,26%) e creme dental (1,81%). O absorvente apresentou a única redução de preços, com recuo de 1,82%.

