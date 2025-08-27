Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre

O chef Rafael Brito, de 37 anos, morreu na última terça-feira (26/8), em decorrência de um câncer metastático. Conhecido por atuar nos bastidores de programas culinários como MasterChef Brasil e Pesadelo na Cozinha, ele havia passado por uma cirurgia de emergência um dia antes do falecimento.

Brito era responsável por preparar as cozinhas utilizadas nas gravações das atrações e também trabalhou em produções cinematográficas, como o filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar e do Globo de Ouro, no qual recriou o famoso suflê de queijo da personagem Eunice Paiva.

A notícia causou comoção entre colegas de profissão e personalidades da TV. O chef Erick Jacquin publicou uma mensagem de despedida:

“Ontem à noite Rafael Brito nos deixou. Um amigo, da nossa família da televisão. Ele fazia a preparação das cozinhas do MasterChef e Pesadelo na Cozinha, era um cozinheiro e pessoa maravilhosa. Uma tristeza enorme. Meus sentimentos a toda a família.”

Outros nomes da gastronomia, como Helena Rizzo e Henrique Fogaça, também prestaram homenagens nas redes sociais.

Rafael Brito deixa uma filha de 8 anos.

📌 Fonte: rMetrópoles

✍️ Redação ContilNet Notícias