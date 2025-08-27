27/08/2025
Universo POP
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra

Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre

Rafael Brito precisou passar por cirurgia de emergência antes de falecer; colegas como Jacquin e Fogaça prestaram homenagens

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O chef Rafael Brito, de 37 anos, morreu na última terça-feira (26/8), em decorrência de um câncer metastático. Conhecido por atuar nos bastidores de programas culinários como MasterChef Brasil e Pesadelo na Cozinha, ele havia passado por uma cirurgia de emergência um dia antes do falecimento.

Reprodução/Instagram

Brito era responsável por preparar as cozinhas utilizadas nas gravações das atrações e também trabalhou em produções cinematográficas, como o filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar e do Globo de Ouro, no qual recriou o famoso suflê de queijo da personagem Eunice Paiva.

A notícia causou comoção entre colegas de profissão e personalidades da TV. O chef Erick Jacquin publicou uma mensagem de despedida:

“Ontem à noite Rafael Brito nos deixou. Um amigo, da nossa família da televisão. Ele fazia a preparação das cozinhas do MasterChef e Pesadelo na Cozinha, era um cozinheiro e pessoa maravilhosa. Uma tristeza enorme. Meus sentimentos a toda a família.”

Outros nomes da gastronomia, como Helena Rizzo e Henrique Fogaça, também prestaram homenagens nas redes sociais.

Rafael Brito deixa uma filha de 8 anos.

📌 Fonte: rMetrópoles
✍️ Redação ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.