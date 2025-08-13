Chefe do RBTrans critica pedido de afastamento e afirma ser alvo de ‘interesse politiqueiro’

O superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, afirmou nesta quarta-feira (13), durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco, que o pedido de seu afastamento por conta de denúncia de suposto assédio moral é precipitado e motivado por interesses políticos.

Vilas Boas comparou a situação a um “julgamento sem direito de defesa” e disse que irá acionar judicialmente quem o acusar antes da conclusão das investigações. “Querem me afastar, querem me tirar, querem me exonerar, e eu não estou preocupado. Quem me acusar e apontar vai responder na Justiça, seja quem for”, declarou.

ENTENDA: Bocalom decide que não vai exonerar chefe da RBTrans após denúncias de assédio: “Trabalho honesto”

O gestor questionou o fato de a denúncia ter sido feita mais de um ano após a saída da ex-servidora da RBTrans. “Isso já está prescrito. Ela saiu há mais de um ano e agora cria narrativas para sustentar uma denúncia caluniosa. Tenho provas e testemunhas de que ela pouco ia ao serviço”, afirmou.

Durante o pronunciamento, Vilas Boas disse que irá se defender na tribuna e pediu que vereadores aguardem a apuração judicial antes de tomar decisões. “Se a Justiça me condenar, vocês têm todo o direito de me criticar e até me retirar do cargo. Mas, por enquanto, eu sou o provedor da minha casa e não vou me calar”, disse, emocionado.

O superintendente também fez um apelo aos moradores da capital. “Se eu deixei a desejar com as comunidades e líderes comunitários, peço desculpas. Ninguém é de ferro e tudo tem limite”, concluiu.