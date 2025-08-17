Chupeta, Labubu e mais: 5 itens da moda que resgatam a infância

Quem usa redes sociais de forma assídua, possivelmente, deparou-se em algum momento com as palavras infantilização ou adultização nas últimas semanas. A primeira delas tem sido usada para descrever o movimento de adultos consumindo itens com apelo tradicionalmente infantil, como os bonecos Labubu, livros de colorir e, mais recentemente, até chupetas.

Alguns desses itens são usados como formas de lidar com o estresse e a ansiedade diante dos pesos diários da realidade atual. De certa forma, como um resgate simbólico à criança interior. Por isso, a coluna lista a seguir cinco deles, que estão “na moda” nostálgica atualmente. Vem conferir!

Labubu, o monstrinho mais famoso do momento entre os entusiastas de acessórios divertidos

1. Chupeta

A adição mais recente da lista de itens atribuídos à infância ressurgindo entre jovens adultos é a chupeta, que ajuda pais e responsáveis a acalmar os pequenos em momentos de inquietação. Entre jovens, sobretudo da geração Z, o item virou estratégia de conforto emocional e alívio da tensão em países como China e Estados Unidos. Tudo isso, claro, com registros em redes sociais e até tutoriais de customização.

Leia também

A premissa de venda, segundo um jornal chinês, vai de melhora na qualidade do sono ao auxílio no combate ao fumo. Na web, como mostram algumas postagens, há quem use as chupetas até mesmo no ambiente de trabalho. A coluna conversou com profissionais de psicologia e odontologia para entender possíveis causas e efeitos do comportamento inusitado (clique para conferir).

Jovem compartilha registro nas redes sociais usando chupeta

2. Labubu

Se outrora bichos de pelúcia eram tidos restritamente como parte do universo infantil, o Labubu consolidou uma legião de fãs entre adultos. Criado pelo artista Kasing Lung em 2015, o personagem ganhou forma como chaveiro de boneco pela fabricante chinesa Pop Mart, em meados de 2019. Depois de bombar no mercado asiático nos últimos anos, o monstrinho “feio bonitinho” se tornou uma obsessão global em 2025, principalmente como adereço para bolsas, causando situações que vão de filas para compra a assaltos a lojas.

Labubus coloridos em uma prateleira de loja

3. Livros de colorir, estilo Bobbie Goods

Cerca de 10 anos atrás, livros de colorir com mandalas florais tomaram conta de livrarias e papelarias, e caíram no gosto do público adulto, que passou a pintar como forma de autocuidado. Agora, a tendência está de volta entre crianças e adultos, mas com um novo padrão estético: figuras “fofas” de animais antropomorfizados, como as versões com capivaras em situações do dia a dia, ou os modelos da marca Bobbie Goods.

Uma das versões do famoso livro de colorir Bobbie Goods

4. Bebês reborn

Populares no Brasil nas duas últimas décadas, os bonecos hiperrealistas conhecidos como bebês reborn também ganharam um boom no país em 2025. Com preços elevados, na casa dos milhares de reais, o brinquedo que se assemelha a bebês reais tem, entre os adeptos, pessoas que os tratam como filhos. Inclusive, aquelas dispostas a investir em roupinhas ou até experiências como partos simulados para os “reborn”.

Os bebês reborn conquistaram de vez o público adulto em 2025

5. Morango do amor

De uma maneira geral, comida pode até ser “universal” e unir todas as faixas etárias. Algumas, no entanto, são famosas pela memória afetiva que resgatam, como as tradicionais maçãs do amor das festas juninas. Em 2025, o quitute ganhou um primo mais novo: o “morango do amor”, com a fruta coberta por brigadeiro de leite em pó e a típica calda vermelha de açúcar.

Cliques do morango do amor, quitute que leva calda vermelha de açúcar assim como a tradicional maçã do amor, mas com o diferencial na camada de brigadeiro

O doce – apesar de não ser exatamente uma novidade – virou trend entre junho e julho, surpreendendo ao mercado que trabalha com o insumo. Desde então, rendeu outras releituras ousadas, da versão com pistache até o “Labubu do amor”. Contudo, como o Metrópoles mostrou, a guloseima leva muito açúcar, fazendo com o que o consumo frequente ou em excesso possa ter efeitos na saúde.

Na galeria abaixo, veja mais imagens dos itens da moda que promovem um resgate simbólico à infância:

11 imagens Fechar modal. 1 de 11

Labubu ganhou as ruas em 2025

Edward Berthelot/Getty Images 2 de 11

Gkay com a bolsa de academia cheia de Labubus

Reprodução / Redes sociais 3 de 11

Livro de colorir Bobbie Goods

Reprodução 4 de 11

Os bebês reborn se popularizaram no Brasil no início dos anos 2000

Arquivo pessoal 5 de 11

Labubu decorando bolsa

Edward Berthelot/Getty Images 6 de 11

Labubu personalizado

Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images 7 de 11

Livro de colorir do Labubu

Shopee/Divulgação 8 de 11

Labubu como chaveiro

Edward Berthelot/Getty Images 9 de 11

Lisa, do Blackpink, com Labubu

labubufans/X/Reprodução 10 de 11

Labubu personalizado com roupa do Stitch

amberlee1020/Carousell/Reprodução 11 de 11

Bebê reborn em produção

Esra Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images.