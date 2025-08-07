Cinco fugitivos do presídio de Rio Branco são encontrados carbonizados na fronteira entre Acre e Bolívia

A Polícia Civil do Acre encontrou, na tarde desta quinta-feira (7), corpos carbonizados que seriam de fugitivos do Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. O crime ocorreu em uma residência incendiada, localizada em um ramal da Vila Mapajo, na divisa entre o município de Capixaba (AC) e a Bolívia.

Segundo as primeiras informações, cinco brasileiros foragidos estariam na casa no momento do crime. Até agora, foram encontrados dois corpos inteiros e fragmentos ósseos, incluindo um crânio humano, o que indica a presença de pelo menos três vítimas. A cena foi descrita como de extrema violência, com restos humanos espalhados pelo local. No terreno, há muitos porcos, e a polícia suspeita que os animais possam ter consumido partes dos corpos e espalhado ossos pela mata e por córregos próximos.

As investigações apontam que o crime pode ter sido motivado por uma disputa interna no próprio Comando Vermelho. A suspeita é que brasileiros teriam cometido um crime na Bolívia, o que teria provocado o confronto entre eles e resultado na morte das vítimas e no incêndio da residência. O caso foi registrado como homicídio qualificado.

De acordo com a Polícia Civil, desde quarta-feira (6) havia informações de que foragidos estariam escondidos na zona rural da Bolívia, onde, segundo as apurações, fazendeiros ligados ao Comando Vermelho dariam abrigo a criminosos. Com apoio da Polícia Civil de Plácido de Castro e autorização das autoridades bolivianas, equipes brasileiras cruzaram a fronteira acompanhadas por agentes do país vizinho para localizar os corpos.

Ainda segundo a polícia, pelo menos 15 fugitivos do presídio estariam na área rural boliviana. A identificação oficial das vítimas carbonizadas só será possível após exames periciais e de DNA.