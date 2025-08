Clube acreano independência, o “Tricolor de Aço”, completa 79 anos neste sábado

O Independência Futebol Clube, um dos nomes mais tradicionais do futebol acreano, completa 79 anos neste sábado (2). A data marca não apenas o aniversário de fundação, mas também um momento de renovação na história do clube, que vem reconquistando seu espaço nas arquibancadas e no cenário nacional.

Fundado em 1946 por empresários de Rio Branco com o nome de Ypiranga Futebol Clube, o clube adotou o nome atual e passou a ser conhecido como “Tricolor de Aço”, em referência ao uniforme inspirado no Fluminense-RJ. O primeiro presidente foi o jornalista Tufic Asmar. As cores vermelha, verde e branca marcaram o início da trajetória esportiva, que ao longo das décadas contou com títulos e grandes nomes do futebol regional.

Durante os anos 1970 e 1980, o Independência viveu sua fase mais vitoriosa, com cinco títulos estaduais conquistados (1970, 1972, 1974, 1985 e 1988). A equipe contava com craques lendários como Aldemir Lopes, Escapulário, Bico-Bico, Palheta e o goleiro José Augusto. Em 1973, a história do clube ganhou brilho extra com a participação especial do bicampeão mundial Garrincha em um amistoso contra o Atlético Acreano.

Apesar da força histórica, o clube enfrentou um período de declínio com a perda de títulos e de torcedores. Contudo, o bicampeonato estadual conquistado em 2024 e 2025 e o retorno às competições nacionais, como a Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Brasileirão, reacenderam a paixão tricolor. A torcida, que já foi considerada a maior do estado nas décadas passadas, começa a retomar presença nos estádios.

Neste domingo (3), o Independência volta a campo pela segunda fase da Série D, enfrentando o Altos-PI na Arena da Floresta, às 17h.