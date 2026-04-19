19/04/2026
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Cacto Models anuncia seletiva de novos talentos em Rio Branco

A renomada agência Cactu Models chega à capital acreana para descobrir talentos locais entre 6 meses e 28 anos de idade

Por Redação ContilNet 19/04/2026 às 21:54 Atualizado: há 1 hora
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Cacto Models anuncia seletiva de novos talentos em Rio Branco
Seletiva abrange diversas áreas do entretenimento, incluindo atores, modelos, youtubers, tiktokers e influenciadores digitais/ Foto: Reprodução

O mercado da moda e do entretenimento digital está prestes a ganhar novos rostos acreanos. A Cacto Models, agência reconhecida pela descoberta de perfis promissores, confirmou a realização de uma super seletiva em Rio Branco. A ação visa identificar meninos e meninas com potencial artístico em diversas vertentes, desde as passarelas até a criação de conteúdo para redes sociais.

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A seletiva é democrática e abrange uma ampla faixa etária, aceitando inscrições de crianças a partir dos 6 meses até jovens adultos de 28 anos. O objetivo é formar um casting diversificado que atenda às demandas atuais de marcas e produtoras nacionais.

Múltiplas áreas de atuação

A agência não busca apenas o perfil clássico de modelo de passarela. Com a explosão do mercado digital, a Cacto Models foca também em talentos que desejam seguir carreira como:

  • Atores e Atrizes: Para comerciais, séries e teatro;

  • Youtubers e Tiktokers: Focados em criatividade e engajamento;

  • Influencers: Com potencial para representar marcas;

  • Modelos Fotográficos: Para campanhas e editoriais de moda.

Como participar

Para garantir a organização do evento e o atendimento personalizado a cada candidato, a agência solicita que os interessados agendem um horário previamente. O processo de inscrição e esclarecimento de dúvidas é feito diretamente pelo canal de atendimento oficial da agência.

“Venham fazer parte do time da Cacto vocês também”, convida a equipe da agência, incentivando que amigos e familiares indiquem aqueles que possuem habilidades artísticas latentes.

Serviço

  • O que: Seletiva de Novos Talentos Cacto Models

  • Público: 6 meses a 28 anos

  • Local: Rio Branco – AC

  • Inscrições e Dúvidas: WhatsApp (49) 9 9929-9099

Veja o vídeo: 

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