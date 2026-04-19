A renomada agência Cactu Models chega à capital acreana para descobrir talentos locais entre 6 meses e 28 anos de idade

O mercado da moda e do entretenimento digital está prestes a ganhar novos rostos acreanos. A Cacto Models, agência reconhecida pela descoberta de perfis promissores, confirmou a realização de uma super seletiva em Rio Branco. A ação visa identificar meninos e meninas com potencial artístico em diversas vertentes, desde as passarelas até a criação de conteúdo para redes sociais.

A seletiva é democrática e abrange uma ampla faixa etária, aceitando inscrições de crianças a partir dos 6 meses até jovens adultos de 28 anos. O objetivo é formar um casting diversificado que atenda às demandas atuais de marcas e produtoras nacionais.

Múltiplas áreas de atuação

A agência não busca apenas o perfil clássico de modelo de passarela. Com a explosão do mercado digital, a Cacto Models foca também em talentos que desejam seguir carreira como:

Atores e Atrizes: Para comerciais, séries e teatro;

Youtubers e Tiktokers: Focados em criatividade e engajamento;

Influencers: Com potencial para representar marcas;

Modelos Fotográficos: Para campanhas e editoriais de moda.

Como participar

Para garantir a organização do evento e o atendimento personalizado a cada candidato, a agência solicita que os interessados agendem um horário previamente. O processo de inscrição e esclarecimento de dúvidas é feito diretamente pelo canal de atendimento oficial da agência.

“Venham fazer parte do time da Cacto vocês também”, convida a equipe da agência, incentivando que amigos e familiares indiquem aqueles que possuem habilidades artísticas latentes.

Serviço

O que: Seletiva de Novos Talentos Cacto Models

Público: 6 meses a 28 anos

Local: Rio Branco – AC

Inscrições e Dúvidas: WhatsApp (49) 9 9929-9099

Veja o vídeo: