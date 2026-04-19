O mercado da moda e do entretenimento digital está prestes a ganhar novos rostos acreanos. A Cacto Models, agência reconhecida pela descoberta de perfis promissores, confirmou a realização de uma super seletiva em Rio Branco. A ação visa identificar meninos e meninas com potencial artístico em diversas vertentes, desde as passarelas até a criação de conteúdo para redes sociais.
A seletiva é democrática e abrange uma ampla faixa etária, aceitando inscrições de crianças a partir dos 6 meses até jovens adultos de 28 anos. O objetivo é formar um casting diversificado que atenda às demandas atuais de marcas e produtoras nacionais.
Múltiplas áreas de atuação
A agência não busca apenas o perfil clássico de modelo de passarela. Com a explosão do mercado digital, a Cacto Models foca também em talentos que desejam seguir carreira como:
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Atores e Atrizes: Para comerciais, séries e teatro;
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Youtubers e Tiktokers: Focados em criatividade e engajamento;
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Influencers: Com potencial para representar marcas;
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Modelos Fotográficos: Para campanhas e editoriais de moda.
Como participar
Para garantir a organização do evento e o atendimento personalizado a cada candidato, a agência solicita que os interessados agendem um horário previamente. O processo de inscrição e esclarecimento de dúvidas é feito diretamente pelo canal de atendimento oficial da agência.
“Venham fazer parte do time da Cacto vocês também”, convida a equipe da agência, incentivando que amigos e familiares indiquem aqueles que possuem habilidades artísticas latentes.
Serviço
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O que: Seletiva de Novos Talentos Cacto Models
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Público: 6 meses a 28 anos
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Local: Rio Branco – AC
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Inscrições e Dúvidas: WhatsApp (49) 9 9929-9099
Veja o vídeo: