CNH Social 2025: prazo final para entrega de documentação termina nesta semana; confira

Selecionados podem entregar documentos em Rio Branco, no interior ou por e-mail

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) alerta os contemplados na modalidade Urbana do Programa CNH Social 2025 que o prazo para entrega da documentação exigida está chegando ao fim. A lista com os 1.849 candidatos aprovados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 11 de agosto, e o limite para apresentação dos documentos termina na próxima sexta-feira (22).

Selecionados podem entregar documentos em Rio Branco, no interior ou por e-mail/Foto: Renato Beiruth/Detran

Os selecionados devem se dirigir à sede do Detran em Rio Branco ou a uma das representações do órgão no interior do estado. Para os moradores de localidades sem unidade física, a documentação pode ser enviada pelo e-mail: [email protected].

Entre os aprovados está Raimunda Vieira, diarista de 49 anos, moradora da Cidade do Povo, que receberá sua primeira habilitação. Ela comemorou a conquista, afirmando que o benefício vai facilitar sua locomoção, permitir visitas a familiares e à igreja, e realizar um sonho antigo.

A diarista Raimunda Vieira vai iniciar o processo para conseguir a CNH. Foto: Renato Beiruth/Detran

O estudante universitário Edson Oliveira, da Vila Acre, também foi contemplado, desta vez com a adição da categoria A à sua habilitação, já que possui a categoria B. Ele destacou que o programa vai ajudá-lo a se deslocar com mais facilidade para os estudos e possivelmente aumentar suas oportunidades de trabalho, já que a moto é um veículo mais acessível que o carro.

A presidente do Detran/AC, Taynara Martins, reforçou a importância de os convocados se atentarem aos prazos e à documentação necessária. “Estamos fazendo as convocações por modalidade, facilitando o atendimento e garantindo tempo para que todos organizem seus documentos. É fundamental que os selecionados não percam o prazo para assegurar o benefício”, disse.

Edson Vieira já possui a CNH na categoria B e vai fazer o processo de adição para a categoria A. Foto: Renato Beiruth/Detran

O CNH Social é considerado o maior programa de inclusão já criado pelo Detran/AC. Somente em 2025, serão contempladas 5 mil pessoas, e até o final de 2026, o governo do estado pretende entregar mais de 22 mil carteiras de habilitação por meio da iniciativa.

