Colegas realizam minuto de silêncio em memória de Ivanilde Souza, vítima de feminicídio

Em clima de comoção, servidores da Emater-AC e da Cageacre realizaram um minuto de silêncio em memória da amiga

Colegas de trabalho da servidora pública Ivanilde Souza da Silva, morta brutalmente na noite de terça-feira (26), prestaram uma homenagem de pesar na manhã desta quarta-feira (27). Em clima de comoção, servidores da Emater-AC e da Cageacre realizaram um minuto de silêncio em memória da amiga, que completaria aniversário no mesmo dia em que foi assassinada.

Colegas realizam minuto de silêncio em memória de Ivanilde Souza, vítima de feminicídio. Foto: ContilNet

Ivanilde, de 42 anos, foi vítima de feminicídio dentro da própria casa, no bairro Belo Jardim 1, em Rio Branco. Ela deixa dois filhos. O principal suspeito é o companheiro, Jerberson do Nascimento Soares, de 26 anos, que fugiu após o crime e ainda não foi localizado.

A homenagem emocionou os presentes, que destacaram a dedicação de Ivanilde à família, ao trabalho e aos amigos. Para os colegas, o gesto foi uma forma simbólica de manter viva a memória da servidora e reforçar a luta contra a violência de gênero.

Veja:

