Colisão entre motocicletas deixa um morto e dois gravemente feridos na Baixada da Sobral; confira detalhes

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou um homem morto e outros dois gravemente feridos na madrugada desta terça-feira (20), no cruzamento da Rua da Amizade com a Rua Boa União, no bairro Bahia Velha, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A vítima fatal foi identificada como Elisson Sena da Silva, de 26 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Os feridos são Francisco Auricelio Félix de Souza, de 32 anos, e Francisco Advilson Bezerra de Freitas, de 38 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou duas ambulâncias, incluindo uma de suporte avançado. Francisco Auricelio sofreu traumatismo craniano encefálico (TCE) e precisou ser intubado. Já Francisco Advilson apresentou fraturas expostas nos membros e foi levado ao centro cirúrgico do Pronto-Socorro da capital.

A área foi isolada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar para os trabalhos da perícia. Após a conclusão, o corpo de Elisson foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado e as causas da colisão estão sendo investigadas pelas autoridades.