Colisão entre motocicletas deixa um morto e outro gravemente ferido em rodovia no Acre

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de Jadson Wallace Quintanilha, de 47 anos, e deixou outro homem ferido, na noite deste domingo (3), no km 5 da BR-317, em Epitaciolândia, no interior do Acre.

A colisão frontal ocorreu em uma ladeira próxima a uma ponte e a um posto de combustíveis, e envolveu uma Honda/POP de placa KLV-1038, conduzida por Jadson, e uma Honda/Bros de placa NAE-1A35, pilotada por Mateus Henrique Cardoso da Silva, de 26 anos. O impacto foi violento, e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Testemunhas relataram que uma caminhonete trafegava de forma irregular, em zigue-zague, no momento do acidente. A suspeita é de que o veículo forçou um dos motociclistas a desviar da pista, provocando a colisão. O motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro e seguiu em direção ao centro urbano de Epitaciolândia.

Jadson, que seguia para sua residência na zona rural do município, morreu no local antes da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já Mateus foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e encaminhado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia. Ele sofreu ferimentos graves, principalmente na região da cabeça, e pode ser transferido para Rio Branco, conforme a evolução de seu quadro clínico.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para identificar o condutor da caminhonete suspeita. O corpo de Jadson foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Brasiléia para os procedimentos de praxe.