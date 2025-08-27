27/08/2025
Universo POP
Com açaí e camiseta personalizada, Rogeria Rocha surpreende noivo no aeroporto de Rio Branco

A publicação ganhou diversos comentários, tanto pela ideia inusitada quanto pela reação de seu companheiro

A influenciadora Rogeria Rocha chamou a atenção de seus seguidores ao mostrar a recepção especial que preparou para o noivo, Cristian Felicidade, no aeroporto de Rio Branco, no Acre. Com direito a açaí e uma blusa com estampa inusitada, ela não economizou criatividade para celebrar a chegada do amado.

Com açaí e camiseta personalizada, Rogeria Rocha surpreende noivo no aeroporto de Rio Branco. Foto: Reprodução

“Vim buscar meu noivo e, como ele sempre vai me buscar no aeroporto levando flores, que é o que eu gosto, resolvi fazer uma singela homenagem para ele. Eu trouxe açaí e mandei fazer uma blusa com uma foto dele de quando ele era jovem”, explicou Rogeria em um vídeo publicado nas redes sociais.

A publicação ganhou diversos comentários, tanto pela ideia inusitada quanto pela reação de Cristian, que fez questão de comentar: “Te amo amor, obrigado pela recepção. Sempre me surpreendendo. Eu não sei de onde você enterrou essa foto”, brincou.

O momento, além de romântico, arrancou risadas dos internautas, que elogiaram o bom humor e a sintonia do casal.

Veja o vídeo:

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: "Construir pontes, não derrubá-las"

ContilNet Notícias

