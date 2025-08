Com investimento de R$ 20 milhoes, Acre vai receber 3 novas creches e 15 ônibus pelo Novo PAC

O Acre foi contemplado com importantes investimentos voltados à educação por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O estado receberá três novas creches e 15 ônibus escolares, em uma iniciativa que visa ampliar o acesso à educação infantil e garantir transporte seguro a estudantes da rede pública.

As creches do Tipo 2 serão construídas nos municípios de Jordão, Mâncio Lima e Rio Branco, com um investimento total estimado em R$ 12,2 milhões. Essas unidades terão capacidade para atender até 564 crianças em dois turnos ou 282 em tempo integral, fortalecendo a infraestrutura da educação infantil no estado.

Além disso, o Acre também será beneficiado com 15 novos ônibus escolares, adquiridos com recursos de R$ 7,57 milhões. Os veículos atenderão até 2.103 estudantes, contribuindo para a redução da evasão escolar e para a permanência dos alunos nas salas de aula, especialmente em áreas de difícil acesso. Os municípios contemplados são: Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Senador Guiomard, Porto Walter, Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Rodrigues Alves, Brasiléia, Assis Brasil, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Epitaciolândia e Capixaba.

A seleção das propostas priorizou municípios em situação de maior vulnerabilidade social. A iniciativa faz parte de um pacote nacional de investimentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), que destinou R$ 2,3 bilhões à construção de creches e aquisição de ônibus escolares. Do total, R$ 1,77 bilhão será utilizado na construção de 505 unidades de educação infantil em 455 municípios, enquanto R$ 500 milhões serão aplicados na compra de 1.000 ônibus escolares, beneficiando estudantes em mil cidades brasileiras.

O resultado da seleção foi divulgado por meio das portarias nº 702 e nº 703, publicadas no Diário Oficial da União. As propostas selecionadas para as creches devem ser formalizadas até 23 de agosto, por meio de Termo de Compromisso entre os entes federativos e o FNDE, através da plataforma TransfereGov. Um manual foi disponibilizado para orientar os gestores na apresentação e aprovação das propostas. Já em relação aos ônibus escolares, o FNDE ainda publicará normas complementares com as orientações necessárias para a formalização das parcerias.