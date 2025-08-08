8 de agosto de 2025
Com Lula, Perpétua destaca investimento de R$ 40 milhões para impulsionar agroindústria e cooperativas no Acre

Investimento anunciado durante visita do presidente Lula visa modernizar cadeias produtivas e fortalecer a bioeconomia na região

A diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, foi protagonista no anúncio de um pacote de investimentos voltado à economia acreana, nesta sexta-feira (8), durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Rio Branco. Em cerimônia realizada na Coopercafé, ela confirmou a destinação de R$ 40 milhões para a implantação de quatro indústrias que atenderão diretamente cooperativas locais.

Com Lula, Perpétua destaca investimento de R$ 40 milhões para impulsionar agroindústria e cooperativas no Acre. Foto: ContilNet

Ao lado de Lula e de autoridades do estado, Perpétua enfatizou que o aporte vai impulsionar setores estratégicos, como a agroindústria e a bioeconomia, ampliando a capacidade de produção e agregando valor aos produtos regionais. Entre os empreendimentos previstos estão o Complexo Industrial do Café e estruturas voltadas à industrialização do açaí.

Segundo ela, a medida alia inovação tecnológica, geração de emprego e renda, além de contribuir para a preservação da Amazônia. “Estamos unindo desenvolvimento econômico e sustentabilidade, garantindo que a produção local ganhe força e competitividade”, ressaltou.

“Viu o que o Lulinha fez? Ele terminou o discurso dele me chamando para a gente falar dos investimentos da ABDI aqui no Acre para poder ajudar as cooperativas. Simbora meu povo”, comemorou Almeida, que presenteou o presidente do país com itens produzidos no estado, como o café.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DNHPzuPu2t6/?igsh=NW9uNWRuZXI4bGU5

