12 de agosto de 2025
Comemoração de luxo: goleiro do Palace paga bebidas para torcedores

Herói na conquista inédita da Supercopa da Inglaterra, Dean Henderson gastou cerca de R$ 7 mil para presentear fãs do clube em um pub em Londres

O goleiro do Crystal Palace, Dean Henderson, celebrou a conquista da Supercopa da Inglaterra de uma forma memorável para os torcedores. Após a vitória nos pênaltis contra o Liverpool neste domingo (10/8), o jogador pagou mil libras, o equivalente a pouco mais de R$ 7 mil, em bebidas para os fãs do time que estavam em um pub em Londres.

Henderson foi o grande destaque da partida ao defender as cobranças de pênaltis de Mac Allister e Elliott, garantindo o primeiro título da Supercopa da Inglaterra para o Crystal Palace em toda a sua história.

Sebastian Frej/Getty Images

Fonte: Torcedores do Crystal Palace Redigido por Contilnet.

