Comemoração de luxo: goleiro do Palace paga bebidas para torcedores

O goleiro do Crystal Palace, Dean Henderson, celebrou a conquista da Supercopa da Inglaterra de uma forma memorável para os torcedores. Após a vitória nos pênaltis contra o Liverpool neste domingo (10/8), o jogador pagou mil libras, o equivalente a pouco mais de R$ 7 mil, em bebidas para os fãs do time que estavam em um pub em Londres.

Henderson foi o grande destaque da partida ao defender as cobranças de pênaltis de Mac Allister e Elliott, garantindo o primeiro título da Supercopa da Inglaterra para o Crystal Palace em toda a sua história.

Fonte: Torcedores do Crystal Palace Redigido por Contilnet.