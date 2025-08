Como melhorar sua coesão textual na redação: conectivos, pronomes e repetições

Uma boa redação não depende apenas de ideias bem estruturadas. Para conquistar uma pontuação alta no ENEM ou em qualquer prova dissertativa, é essencial que o texto seja coeso, ou seja, que as partes estejam bem conectadas entre si, formando uma sequência lógica e fluida. A falta de coesão compromete a clareza da argumentação e prejudica a experiência de leitura do corretor.

Muitos candidatos têm ótimos argumentos, mas pecam justamente na ligação entre as frases e parágrafos. A transição entre as ideias parece forçada, truncada ou repetitiva — e isso impacta diretamente a nota na competência 4 da redação do ENEM, que avalia a coesão e a progressão textual.

Neste artigo, vamos apresentar três recursos essenciais para melhorar a coesão textual: os conectivos, os pronomes e o controle de repetições. Compreender como e quando utilizá-los é um passo decisivo para escrever com fluidez e segurança.

1. Conectivos: a ponte entre as ideias

Conectivos (ou conjunções e locuções conjuntivas) são responsáveis por estabelecer relações lógicas entre as partes do texto. Eles indicam contraste, causa, consequência, conclusão, adição, entre outros.

Veja alguns exemplos de conectivos e suas funções:

Adição : além disso, também, bem como, não só… como também

: além disso, também, bem como, não só… como também Contraste : porém, entretanto, no entanto, por outro lado

: porém, entretanto, no entanto, por outro lado Causa : porque, visto que, já que, uma vez que

: porque, visto que, já que, uma vez que Consequência : portanto, por isso, assim, logo

: portanto, por isso, assim, logo Conclusão: em resumo, em síntese, dessa forma, por fim

Usar conectivos com variedade e propriedade demonstra domínio da linguagem escrita e evita que o texto pareça uma lista de frases soltas. Mas atenção: o excesso ou o uso inadequado pode gerar confusão. É melhor optar por conectores simples e eficientes do que tentar “enfeitar” com palavras rebuscadas.

2. Pronomes: evite repetições e mantenha o ritmo da leitura

Outro recurso essencial para a coesão textual são os pronomes. Eles permitem retomar ou antecipar elementos do texto sem repeti-los, além de estabelecer relações de sentido entre frases.

Veja um exemplo simples:

“O governo anunciou novas medidas. Ele pretende aplicá-las ainda este mês.”

Aqui, o pronome ele evita a repetição de “governo”, e “as” evita a repetição de “medidas”.

Há diferentes tipos de pronomes, como os pessoais, demonstrativos, relativos, indefinidos e possessivos, e cada um tem papel específico na construção da coesão.

Se você sente que ainda confunde as funções ou tipos, é uma boa ideia revisar a base teórica sobre o que são os pronomes, seus tipos e como utilizá-los corretamente antes de aprofundar a prática. Conhecer essas categorias detalhadamente torna sua escrita mais fluida e profissional, além de evitar repetições desnecessárias.

3. Repetição: quando evitar e quando pode ser útil

A repetição é um dos problemas mais comuns em textos de estudantes. Repetir palavras ou expressões pode tornar a leitura cansativa, além de passar a impressão de vocabulário limitado.

Exemplo de repetição desnecessária:

“A tecnologia é importante porque a tecnologia transforma a sociedade, e a tecnologia facilita o acesso à informação.”

Esse trecho pode ser reescrito de forma mais fluida:

“A tecnologia é importante porque transforma a sociedade e facilita o acesso à informação.”

Por outro lado, a repetição controlada pode ser estratégica quando usada para reforçar um argumento ou dar ênfase — especialmente no parágrafo de conclusão. O segredo está em saber quando ela contribui para o sentido e quando ela apenas “enche espaço”.

Dicas para evitar repetições problemáticas:

Use sinônimos e expressões equivalentes

Substitua termos repetidos por pronomes, quando possível

Varie a estrutura das frases

Leia o texto em voz alta para perceber sons repetitivos ou ritmo truncado

Como treinar sua coesão textual?

A boa notícia é que a coesão textual pode (e deve) ser treinada. Aqui vão algumas práticas que ajudam no desenvolvimento:

Leia bons textos argumentativos (artigos de opinião, editoriais, redações nota mil) observando como os autores conectam ideias. Reescreva seus parágrafos, trocando conectivos ou reorganizando frases para testar diferentes formas de expressão. Monte um mapa de conectivos e pronomes com exemplos práticos. Ter isso à mão durante a revisão do seu texto pode fazer diferença. Peça feedback de corretores, professores ou colegas sobre a fluidez do seu texto. Às vezes, uma leitura externa revela falhas de coesão que você não percebeu.

A coesão textual é um dos pilares de uma boa redação. Quando bem aplicada, ela transforma argumentos soltos em um texto coerente, progressivo e agradável de ler. O uso consciente de conectivos, pronomes e o controle das repetições mostra ao corretor que você domina não só o conteúdo, mas também a forma, e isso impacta diretamente sua nota.

Se você quer escrever bem, comece prestando atenção às ligações entre suas ideias. São elas que fazem com que seu texto “respire” e conduza o leitor com naturalidade até o ponto final.