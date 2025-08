Como montar kits de colares para aumentar o ticket médio das suas vendas

Quando falamos em vender acessórios, especialmente joias folheadas, muita gente foca apenas no volume — vender mais unidades, para mais pessoas. Mas há uma estratégia ainda mais poderosa (e lucrativa): aumentar o ticket médio. Ou seja, fazer com que cada cliente compre mais em uma única compra.

Uma das formas mais inteligentes de alcançar esse resultado é montar kits de colares. Eles aumentam o valor percebido da compra, incentivam combinações entre peças e oferecem vantagens tanto para você, revendedora, quanto para a cliente.

Neste artigo, você vai aprender como criar kits atrativos, estratégicos e com boa margem de lucro, além de entender onde encontrar os melhores colares para trabalhar com variedade e qualidade.

Por que apostar em kits de colares?

Montar kits de colares é uma estratégia simples, mas que traz múltiplos benefícios para o seu negócio:

Agrega valor à venda: em vez de vender uma peça isolada por R$ 40, você oferece um kit por R$ 90, aumentando sua margem de lucro sem precisar vender mais unidades.

em vez de vender uma peça isolada por R$ 40, você oferece um kit por R$ 90, aumentando sua margem de lucro sem precisar vender mais unidades. Facilita a decisão do cliente: muitos consumidores preferem soluções prontas e harmoniosas, que facilitem o processo de compra e garantam combinações perfeitas.

muitos consumidores preferem soluções prontas e harmoniosas, que facilitem o processo de compra e garantam combinações perfeitas. Gera percepção de oportunidade: kits costumam ser vistos como promoções vantajosas, o que incentiva o cliente a investir mais em um único momento.

kits costumam ser vistos como promoções vantajosas, o que incentiva o cliente a investir mais em um único momento. Ajuda a equilibrar o estoque: permite que você una peças mais antigas com lançamentos, otimizando a circulação dos produtos sem perder atratividade.

permite que você una peças mais antigas com lançamentos, otimizando a circulação dos produtos sem perder atratividade. Fideliza o cliente: ao oferecer opções práticas, com bom custo-benefício e qualidade, você cria um relacionamento duradouro, incentivando novas compras.

Como montar kits de colares que realmente vendem?

Montar kits de colares é uma estratégia inteligente para aumentar as vendas e oferecer mais valor aos clientes. Mas para que esses conjuntos realmente façam sucesso, é fundamental pensar em combinações que agradem, facilitem a compra e destaquem o estilo de quem vai usar. A seguir, veja como criar kits atrativos e que impulsionam o seu negócio:

1. Crie combinações pensadas para uso real

Evite agrupar peças aleatórias só para “formar um kit”. Pense em como os colares serão usados juntos: um mix de comprimentos (ex: um mais curto + um médio) ou estilos complementares (ex: uma corrente fina + um pingente delicado) fazem muito mais sentido para o consumidor final.

2. Use a técnica do “produto âncora”

Escolha uma peça mais chamativa ou mais desejada para ser o destaque do kit. Em seguida, adicione um ou dois colares que combinem com ela e complementem o visual. Isso aumenta a percepção de valor e facilita a venda do conjunto.

3. Ofereça opções para diferentes perfis

Monte kits mais clássicos, com peças discretas e atemporais, e outros mais modernos, com detalhes de zircônias, texturas, símbolos e pingentes temáticos. Assim, você atende tanto o público mais tradicional quanto o que busca tendências.

4. Crie embalagens simples e bem cuidadas

A apresentação do kit influencia diretamente na decisão de compra. Mesmo sem investir muito, use embalagens individuais bem feitas ou monte kits em caixinhas personalizadas. Isso transforma o kit em uma ótima opção de presente, o que também ajuda a vender mais em datas comemorativas.

Onde encontrar peças ideais para montar seus kits?

Para montar kits realmente atrativos, é essencial ter acesso a uma boa variedade de colares com qualidade e preço justo. Assim, você pode criar combinações harmoniosas que agradam diferentes estilos e, ao mesmo tempo, garantir uma margem de lucro saudável.

Se estiver procurando por opções que reúnem esses benefícios, vale a pena considerar fornecedores especializados em colares banhados a ouro no atacado. Eles oferecem desde peças mais básicas até modelos sofisticados, perfeitos para montar kits versáteis e modernos que conquistam o público.

Além disso, os colares banhados a ouro costumam apresentar um acabamento mais duradouro e um visual elegante, características que agregam valor ao seu catálogo e facilitam a venda.

Estratégias para vender mais kits

Além de montar os conjuntos, é importante pensar em como apresentar esses kits ao seu público. Veja algumas ideias:

Divulgue como uma solução, não como um conjunto de peças: fale sobre como usar, com que tipo de roupa combina, para que ocasiões serve. Isso ajuda o cliente a visualizar o valor.

fale sobre como usar, com que tipo de roupa combina, para que ocasiões serve. Isso ajuda o cliente a visualizar o valor. Ofereça vantagens reais: por exemplo, “leve 3 colares por R$ XX”, ou “kit com desconto exclusivo para pagamento no Pix”.

por exemplo, “leve 3 colares por R$ XX”, ou “kit com desconto exclusivo para pagamento no Pix”. Monte kits temáticos ou sazonais: “kit verão”, “kit minimalista”, “kit para presentear no Dia dos Namorados”. Isso facilita a comunicação e desperta o desejo.

“kit verão”, “kit minimalista”, “kit para presentear no Dia dos Namorados”. Isso facilita a comunicação e desperta o desejo. Crie kits limitados: gerar escassez (ex: “só 10 unidades disponíveis”) estimula a decisão rápida.

Montar e vender kits de colares é uma estratégia simples, mas poderosa, para aumentar seu faturamento sem precisar conquistar novos clientes o tempo todo. Com boas combinações, apresentação cuidadosa e um fornecedor confiável, você transforma peças comuns em experiências completas, e isso faz toda a diferença no resultado das suas vendas.

Comece com poucos kits, teste diferentes abordagens e acompanhe o que funciona melhor com o seu público. Com o tempo, montar e vender kits pode se tornar uma das partes mais lucrativas (e criativas!) do seu negócio.