Concurso da CGE-AC: edital deve ser lançado até 2026 com cargos de níveis médio e superior

A Controladoria Geral do Estado do Acre (CGE-AC) deve realizar seu primeiro concurso público até dezembro de 2026. A previsão consta no Plano de Integridade da Controladoria, documento que estabelece ações para prevenir, identificar e corrigir irregularidades, garantindo transparência e eficiência na gestão pública.

De acordo com o plano, o certame ofertará vagas para os cargos de Auditor e Técnico de Controle Interno, destinados a candidatos de níveis médio e superior. O número de vagas e os salários ainda serão definidos.

A CGE-AC informou que a comissão organizadora já está em atuação desde 2023. O grupo discute os detalhes do concurso, incluindo a definição da banca responsável pela aplicação das provas.

O Plano de Integridade determina que o edital deve ser publicado até o final de 2026, assegurando a estruturação do quadro de pessoal da Controladoria. Os aprovados atuarão em áreas ligadas ao controle interno e fiscalização da administração estadual.