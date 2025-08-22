22/08/2025
Universo POP
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”
Vídeo: filho de Gugu dá beijão em Cariúcha durante festa em São Paulo
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira
Lil Nas X é preso e levado para hospital após andar seminu
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente

Concurso do Detran: Governo divulga resultado de mais uma etapa; confira a lista

Candidatos podem entrar com recurso entre os dias 25 e 26 de agosto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicaram, nesta sexta-feira (22), o resultado preliminar da investigação criminal e social do concurso público para cargos de nível superior. O processo faz parte do Edital nº 001/2024 – SEAD/Detran.

De acordo com o documento, foram divulgados os nomes dos candidatos considerados indicados, listados em ordem alfabética, conforme cargo, vaga e inscrição. A relação completa está disponível no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame.

Candidatos podem entrar com recurso entre os dias 25 e 26 de agosto/Foto: Reprodução

Os candidatos que desejarem contestar o resultado poderão interpor recurso exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025, no horário das 0h00 às 23h59 (horário de Brasília).

A SEAD e o Detran/AC reforçam que as informações detalhadas sobre o concurso estão no edital de abertura e em seus anexos. Para dúvidas adicionais, os candidatos podem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Instituto AOCP, pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo site da organizadora.

VEJA NA ÍNTEGRA

DETRAN

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.