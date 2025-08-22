Concurso do Detran: Governo divulga resultado de mais uma etapa; confira a lista

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicaram, nesta sexta-feira (22), o resultado preliminar da investigação criminal e social do concurso público para cargos de nível superior. O processo faz parte do Edital nº 001/2024 – SEAD/Detran.

De acordo com o documento, foram divulgados os nomes dos candidatos considerados indicados, listados em ordem alfabética, conforme cargo, vaga e inscrição. A relação completa está disponível no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame.

Os candidatos que desejarem contestar o resultado poderão interpor recurso exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025, no horário das 0h00 às 23h59 (horário de Brasília).

A SEAD e o Detran/AC reforçam que as informações detalhadas sobre o concurso estão no edital de abertura e em seus anexos. Para dúvidas adicionais, os candidatos podem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Instituto AOCP, pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo site da organizadora.

