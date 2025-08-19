19/08/2025
Universo POP
Filho da princesa da Noruega pode pegar 10 anos de prisão por estupro
Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza

Concurso Embrapa divulga resultado final no desempate de notas

Resultado para os cargos de assistente e técnico foi publicado em diário oficial da união

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) teve o resultado final no desempate de notas para os cargos de Assistente e Técnico divulgado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (19). As justificativas para o deferimento ou indeferimento dos recursos poderão ser consultadas a partir de 26 de agosto no site da banca organizadora, o Cebraspe.

O certame da Embrapa oferece um total de 1.027 vagas de níveis fundamental, médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 12.814,61. A distribuição das vagas é a seguinte: 404 para Analista, 319 para Pesquisador, 242 para Técnico e 62 para Assistente.

(Foto: Divulgação)

Resumo

  • Banca: Cebraspe
  • Vagas: 1.027
  • Cargos: Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico
  • Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
  • Salários: até R$ 12.814,61
  • Inscrições: 16/12 a 7/1/2025
  • Taxa:
    • Pesquisador: R$ 170,00
    • Analista: R$ 150,00
    • Técnico: R$ 80,00
    • Assistente: R$ 60,00
  • Provas: 23/3/2025
  • Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.