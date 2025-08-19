Concurso Embrapa divulga resultado final no desempate de notas

O concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) teve o resultado final no desempate de notas para os cargos de Assistente e Técnico divulgado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (19). As justificativas para o deferimento ou indeferimento dos recursos poderão ser consultadas a partir de 26 de agosto no site da banca organizadora, o Cebraspe.

O certame da Embrapa oferece um total de 1.027 vagas de níveis fundamental, médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 12.814,61. A distribuição das vagas é a seguinte: 404 para Analista, 319 para Pesquisador, 242 para Técnico e 62 para Assistente.

Resumo

Banca: Cebraspe

Vagas: 1.027

Cargos: Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico

Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior

Salários: até R$ 12.814,61

Inscrições: 16/12 a 7/1/2025

Taxa: Pesquisador: R$ 170,00 Analista: R$ 150,00 Técnico: R$ 80,00 Assistente: R$ 60,00

Provas: 23/3/2025

Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.