Concurso PRF: especialista ensina como se preparar estudando só 2 horas por dia

A expectativa para o novo concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) cresce a cada semana. A corporação enviou ao governo federal um pedido para abertura de 263 vagas de policial rodoviário federal, com salário inicial de R$ 12.253,84 e previsão de edital já em setembro.

Mas, diante da rotina apertada, muitos candidatos se perguntam: é possível estudar com apenas duas horas por dia? De acordo com o policial do Senado Federal Julio Pontes, aprovado em 1º lugar no concurso da PRF de 2008, a resposta é sim.

“Duas horas por dia é um planejamento totalmente adequado para a situação do concurso. O candidato consegue esgotar o edital anterior e, quando sair o novo, foca apenas nas mudanças”, explicou.

Como aproveitar 2 horas por dia

O especialista recomenda que cada concurseiro ajuste a carga horária à sua realidade. Alguns preferem dividir o tempo entre duas disciplinas, outros se concentram em uma só por dia. “É pessoal, cada um deve testar e ver o que funciona melhor”, orienta.

Entre as matérias, legislação de trânsito é prioridade absoluta. Só essa disciplina já correspondeu a 25% da prova em concursos anteriores. “É a disciplina com maior número de questões. Muitos candidatos focam em penal, mas trânsito tem peso muito maior”, destacou.

Julio ainda sugere a combinação de videoaulas, materiais escritos e leitura da lei seca, já que muitas questões são literais. Também recomenda reservar um dia da semana só para resolver exercícios.

Previsão do concurso

Segundo o cronograma preliminar enviado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a primeira etapa do concurso deve ocorrer entre novembro de 2025 e março de 2026, incluindo provas objetiva e discursiva, testes físicos, médicos e psicológicos.

A segunda etapa será o Curso de Formação Profissional (CFP), previsto para começar em abril de 2026. A nomeação dos aprovados deve ocorrer em junho do mesmo ano.

📌 Fonte: Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet Notícias