25/08/2025
Universo POP
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal
Nicole Bahls se confunde com regras da ‘Dança dos Famosos’ e arranca risadas de Huck
Vítima de acidente com Gato Preto relata ameaças e deboches após batida
Naomi Campbell revela passado inusitado com Cauã Reymond no “Domingão com Huck”
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta segunda-feira

Concurso PRF: especialista ensina como se preparar estudando só 2 horas por dia

Novo certame da Polícia Rodoviária Federal pode ter edital em setembro; veja dicas para otimizar os estudos com pouco tempo disponível

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A expectativa para o novo concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) cresce a cada semana. A corporação enviou ao governo federal um pedido para abertura de 263 vagas de policial rodoviário federal, com salário inicial de R$ 12.253,84 e previsão de edital já em setembro.

Mas, diante da rotina apertada, muitos candidatos se perguntam: é possível estudar com apenas duas horas por dia? De acordo com o policial do Senado Federal Julio Pontes, aprovado em 1º lugar no concurso da PRF de 2008, a resposta é sim.

Duas horas por dia é um planejamento totalmente adequado para a situação do concurso. O candidato consegue esgotar o edital anterior e, quando sair o novo, foca apenas nas mudanças”, explicou.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Piauí — Foto: Lívia Ferreira /g1

Como aproveitar 2 horas por dia

O especialista recomenda que cada concurseiro ajuste a carga horária à sua realidade. Alguns preferem dividir o tempo entre duas disciplinas, outros se concentram em uma só por dia. “É pessoal, cada um deve testar e ver o que funciona melhor”, orienta.

Entre as matérias, legislação de trânsito é prioridade absoluta. Só essa disciplina já correspondeu a 25% da prova em concursos anteriores. “É a disciplina com maior número de questões. Muitos candidatos focam em penal, mas trânsito tem peso muito maior”, destacou.

Julio ainda sugere a combinação de videoaulas, materiais escritos e leitura da lei seca, já que muitas questões são literais. Também recomenda reservar um dia da semana só para resolver exercícios.

Previsão do concurso

Segundo o cronograma preliminar enviado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a primeira etapa do concurso deve ocorrer entre novembro de 2025 e março de 2026, incluindo provas objetiva e discursiva, testes físicos, médicos e psicológicos.

A segunda etapa será o Curso de Formação Profissional (CFP), previsto para começar em abril de 2026. A nomeação dos aprovados deve ocorrer em junho do mesmo ano.

📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.