Confira os resultados desta quarta-feira da Champions League

A rodada de ida dos playoffs da Champions League desta quarta-feira (20) foi marcada por empates. Dos quatro jogos disputados, apenas um teve um vencedor. Na Noruega, o Bodo/Glimt goleou o Sturm Graz por 5 a 0, colocando um pé na próxima fase da competição europeia.

Nos outros três confrontos, o placar não saiu do empate. O Basel e o Copenhague empataram em 1 a 1, enquanto os duelos entre Celtic e Kairat, e Fenerbahçe e Benfica, terminaram em 0 a 0. Os jogos de volta, que definirão as vagas na fase de grupos, serão disputados na próxima semana.

Fonte: Divulgação / UEFA Champions League

Redigido por Contilnet.