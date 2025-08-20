20/08/2025
Universo POP
Influencer que fez sexo com 583 homens em 6h revela reação do noivo
Influenciadora relata momento chocante ao encontrar verme vivo em fralda do filho bebê; VEJA
Isa Scherer e marido vão parar no hospital após festa de Marquezine
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa
Neta de Lula defende Janja e diz que “machismo é o grande x da questão”
Vaza suposto áudio de Amanda Kimberlly após treta com Bruna Biancardi

Confira os resultados desta quarta-feira da Champions League

O Bodo/Glimt goleou o Sturm Graz por 5 a 0 em uma rodada com três empates

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A rodada de ida dos playoffs da Champions League desta quarta-feira (20) foi marcada por empates. Dos quatro jogos disputados, apenas um teve um vencedor. Na Noruega, o Bodo/Glimt goleou o Sturm Graz por 5 a 0, colocando um pé na próxima fase da competição europeia.

Nos outros três confrontos, o placar não saiu do empate. O Basel e o Copenhague empataram em 1 a 1, enquanto os duelos entre Celtic e Kairat, e Fenerbahçe e Benfica, terminaram em 0 a 0. Os jogos de volta, que definirão as vagas na fase de grupos, serão disputados na próxima semana.

Ahmad Mora/Getty Images

Fonte: Divulgação / UEFA Champions League

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.