Conheça as candidatas a Garota Açaí 2025 e vote na sua favorita agora!

Cinco candidatas disputam o título de Garota Açaí 2025. A competição será nesta sexta e sábado no Parque de Eventos da cidade, como uma das atrações do 26ª edição do Festival do Açaí. A Prefeitura de Feijó anunciou a programação da festa, que ocorre entre os dias 14 e 17 de agosto, com atrações culturais e shows nacionais.

Na sexta-feira, o público terá a oportunidade de conhecer as participantes e acompanhar suas apresentações iniciais. Já no sábado será realizado o concurso oficial, com desfiles de traje de banho e traje de gala, além da do tradicional rito de entrega de faixa com a atual Garota Açaí passando a coroa para a nova vencedora.

Entre as concorrentes estão Jeiele Silva, Sayane Gomes, Paula Silva, Eduarda Sousa e Ludimila Lima, que mostram preparo e dedicação para conquistar o título.

O diretor e produtor do concurso, Elder Braga, destacou que a edição deste ano traz algumas novidades: “Reduzimos o número de meninas de 10 para 5, justamente para dar uma enxugada no desfile, otimizar o tempo e também para que todas ganhassem os patrocínios por igual. Elas estão ótimas na passarela, todas lindas, e a competição está super acirrada. Acho que será decidido na hora pelo jurado, que vai avaliar a simpatia, postura e vários outros quesitos”.

Segundo Braga, a expectativa para o evento é grande e ele acredita que tudo ocorrerá conforme planejado. “Estou super ansioso, mas sei que vai dar tudo certo. Que vença a melhor”, afirmou.

O Festival do Açaí promete movimentar o Parque de Eventos nos dois dias, com muita festa, animação e um show das atrações nacionais. Você de casa pode acompanhar tudo pela transmissão especial do ContilNet, ao vivo no canal do Youtube.

