12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Conheça Kelly, a velocista do Free Fire: origem, habilidades e como jogar

Personagem clássica do Battle Royale da Garena, ela é conhecida por sua velocidade e se tornou um ícone do jogo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Shimada Kiriko, mais conhecida como Kelly, é uma das personagens mais icônicas e clássicas do Free Fire. A velocista japonesa chegou ao Battle Royale da Garena em 2017 e, desde então, se destaca por sua habilidade especial que concede um bônus de velocidade aos jogadores.

Kelly é um dos personagens mais tradicionais do Free Fire; Sua habilidade aumenta velocidade de corrida — Foto: Reprodução/Garena Free Fire

Origem e conexões com outros personagens

Aos 17 anos, Kelly foi criada pelo policial Andrew, seu padrasto, e tem conexões com outros personagens do jogo. Ela é prima do samurai Hayato, tem o Maxim como interesse amoroso e Caroline como amiga. Sua história também é marcada pelo desaparecimento misterioso de seu pai biológico.

Habilidades e modo despertar

A habilidade principal de Kelly é a passiva “Velocidade Mortal”, que aumenta a velocidade de corrida em até 6%, dependendo do nível da personagem. Essa capacidade é útil tanto para atacar quanto para fugir, e pode ser combinada com habilidades de outros personagens como Alok e Chrono.

No despertar, ela se transforma em “Kelly Ventania” e sua habilidade evolui para “Velocidade Fatal”. Após correr por quatro segundos, o primeiro disparo dela causa 106% de dano extra. Para desbloquear o despertar, é necessário completar missões como correr 600 km, abater 200 inimigos e vencer 20 partidas.

Como conseguir Kelly e dicas de jogo

Kelly é uma das personagens mais acessíveis para iniciantes. Ela pode ser adquirida por 10.000 moedas, 200 diamantes, ou de forma gratuita, atingindo o nível 10 no jogo.

A velocidade de Kelly é ideal para flanquear inimigos e se reposicionar rapidamente. Combinar sua habilidade com armas de curta distância, como submetralhadoras (MP40, MP5) ou espingardas (M1887, M1014), maximiza o potencial de dano, especialmente após ativar o modo despertar.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.