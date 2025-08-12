Shimada Kiriko, mais conhecida como Kelly, é uma das personagens mais icônicas e clássicas do Free Fire. A velocista japonesa chegou ao Battle Royale da Garena em 2017 e, desde então, se destaca por sua habilidade especial que concede um bônus de velocidade aos jogadores.

Origem e conexões com outros personagens

Aos 17 anos, Kelly foi criada pelo policial Andrew, seu padrasto, e tem conexões com outros personagens do jogo. Ela é prima do samurai Hayato, tem o Maxim como interesse amoroso e Caroline como amiga. Sua história também é marcada pelo desaparecimento misterioso de seu pai biológico.

Habilidades e modo despertar

A habilidade principal de Kelly é a passiva “Velocidade Mortal”, que aumenta a velocidade de corrida em até 6%, dependendo do nível da personagem. Essa capacidade é útil tanto para atacar quanto para fugir, e pode ser combinada com habilidades de outros personagens como Alok e Chrono.

No despertar, ela se transforma em “Kelly Ventania” e sua habilidade evolui para “Velocidade Fatal”. Após correr por quatro segundos, o primeiro disparo dela causa 106% de dano extra. Para desbloquear o despertar, é necessário completar missões como correr 600 km, abater 200 inimigos e vencer 20 partidas.

Como conseguir Kelly e dicas de jogo

Kelly é uma das personagens mais acessíveis para iniciantes. Ela pode ser adquirida por 10.000 moedas, 200 diamantes, ou de forma gratuita, atingindo o nível 10 no jogo.

A velocidade de Kelly é ideal para flanquear inimigos e se reposicionar rapidamente. Combinar sua habilidade com armas de curta distância, como submetralhadoras (MP40, MP5) ou espingardas (M1887, M1014), maximiza o potencial de dano, especialmente após ativar o modo despertar.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por Contilnet.