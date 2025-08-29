Conta de luz mais cara: setembro terá bandeira vermelha nível 2

Taxa extra será de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (29/8), que a bandeira tarifária de setembro será vermelha, no patamar 2. Isso significa que os consumidores pagarão R$ 7,87 adicionais a cada 100 kWh consumidos já a partir do dia 1º do próximo mês.

Reprodução

Até abril deste ano, a bandeira estava verde, sem custo extra. Em maio, passou para amarela, em junho subiu para vermelha patamar 1 e, desde agosto, está no nível 2, o mais alto da escala.

Segundo a Aneel, a manutenção da bandeira no patamar mais caro ocorre porque as condições de afluência dos reservatórios das usinas hidrelétricas continuam abaixo da média, exigindo maior uso de usinas termelétricas, que têm custo elevado de geração.

“A economia de energia contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo”, destacou a agência em nota.

Como funciona o sistema de bandeiras

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias foi desenvolvido para indicar mensalmente a situação da geração de energia no Brasil. A definição da cor considera fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e a necessidade de acionar usinas mais caras.

📌 Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
✍️ Redigido por Contilnet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.