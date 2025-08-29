Conta de luz mais cara: setembro terá bandeira vermelha nível 2

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (29/8), que a bandeira tarifária de setembro será vermelha, no patamar 2. Isso significa que os consumidores pagarão R$ 7,87 adicionais a cada 100 kWh consumidos já a partir do dia 1º do próximo mês.

Até abril deste ano, a bandeira estava verde, sem custo extra. Em maio, passou para amarela, em junho subiu para vermelha patamar 1 e, desde agosto, está no nível 2, o mais alto da escala.

Segundo a Aneel, a manutenção da bandeira no patamar mais caro ocorre porque as condições de afluência dos reservatórios das usinas hidrelétricas continuam abaixo da média, exigindo maior uso de usinas termelétricas, que têm custo elevado de geração.

“A economia de energia contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo”, destacou a agência em nota.

Como funciona o sistema de bandeiras

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias foi desenvolvido para indicar mensalmente a situação da geração de energia no Brasil. A definição da cor considera fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e a necessidade de acionar usinas mais caras.

📌 Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

✍️ Redigido por Contilnet