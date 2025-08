ContilNet transmite ao vivo o show de Jorge & Mateus na última noite da Expoacre 2025

O ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual e a Top Mídia, vai transmitir ao vivo neste domingo (3) o tão aguardado show da dupla Jorge & Mateus, atração nacional que encerra com chave de ouro a Expoacre 2025.

A apresentação acontece na arena de shows do Parque de Exposições de Rio Branco e promete reunir uma multidão de fãs para celebrar a 9ª e última noite da maior feira multissetorial do Acre.

Referência no sertanejo universitário, Jorge & Mateus trarão para o palco um repertório recheado de sucessos que marcaram gerações, além dos novos hits que estão no topo das paradas. A transmissão começa antes da subida da dupla ao palco e contará com imagens exclusivas dos bastidores e do público, garantindo uma experiência completa para quem vai acompanhar tudo de casa.

A cobertura especial poderá ser assistida gratuitamente pelo canal do ContilNet no YouTube e também pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

A Expoacre 2025 se despede com festa, emoção e muita música ao vivo — e o ContilNet leva até você cada detalhe deste momento histórico.

ASSISTA A TRANSMISSÃO AO VIVO: