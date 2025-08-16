corinthians-define-data-para-eleger-novo-presidente:-veja

Após o impeachment de Augusto Melo, o Corinthians definiu a data para a eleição do novo presidente do clube. O Timão anunciou neste sábado (16/8) que o pleito acontecerá no próximo dia 25, uma segunda-feira.

A votação será feita de forma exclusiva por conselheiros vitalícios e trienais do Corinthians. No total, são 299 votantes. O mandato do novo presidente será até dezembro de 2026, cumprindo o restante do período em que Melo estaria a frente do clube.

Osmar Stábile, presidente interino do Corinthians.

Augusto Melo, presidente afastado por impeachment.

Parque São Jorge, sede do Corinthians.

O único candidato anunciado até o momento é o presidente interino Osmar Stabile. Ele foi eleito vice no fim de 2023 e ocupa o mais alto cargo diretivo do Alvinegro desde a saída de Melo.

No mesmo dia será definido também o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo do clube, que assumirá o lugar de Roberson de Medeiros, que renunciou ao cargo por motivos pessoais.