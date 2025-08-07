Corpo em decomposição é encontrado por moradora após urubus sobrevoarem área de mata no Acre

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta quarta-feira (6), em uma área de mata localizada nos fundos de uma residência na comunidade Lagoinha, zona rural de Cruzeiro do Sul (AC). A Polícia Militar foi acionada por volta das 13h35min, após uma moradora perceber a presença incomum de urubus sobrevoando o local e decidir verificar o que estava acontecendo.

Ao se aproximar da área de mata, a moradora se deparou com o corpo de um homem próximo de uma árvore. Imediatamente, a Polícia Militar foi chamada e isolou a área até a chegada das equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia Técnico-Científica, que realizaram os primeiros levantamentos no local.

Segundo informações repassadas à polícia, a vítima estava desaparecida há cerca de seis dias, após sair para visitar familiares. Relatos apontam que o homem possuía histórico de problemas pessoais e uso de entorpecentes.

A perícia inicial não encontrou sinais de violência externa ou indícios de crime. O corpo foi recolhido pelo IML e encaminhado para necropsia. O laudo técnico deve confirmar a causa da morte nos próximos dias.

O caso está sendo apurado pela autoridade policial judiciária, que dará sequência às investigações e registros legais.