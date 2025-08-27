27/08/2025
Corpo encontrado no mar é de mulher que estava em lancha desaparecida

O corpo encontrado pelos bombeiros nessa terça-feira (26/8) durante as buscas por familiares que estavam em uma lancha que desapareceu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, é de Maria Aparecida da Silva Dias. Ela estava presente na embarcação desaparecida há quatro dias.

A informação foi confirmada pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) nesta quarta (27). O corpo estava a aproximadamente 20 km da costa. Ele foi retirado pelos bombeiros e direcionando ao Instituto Médico Legal (IML) de Caraguatatuba, onde foi reconhecido por familiares.

Também nesta quarta, por volta das 15h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela Marinha do Brasil após um segundo cadáver ser localizado nas proximidades da Ilha das Palmas. Ele ainda não foi identificado. Uma equipe do GBMar está indo ao local para obter mais informações.

Segundo os bombeiros, as buscas continuam pelo terceiro tripulante.

Família desaparecida em lancha

  • No último sábado (23/8), três pessoas da mesma família desapareceram durante um passeio: o veterinário Bruno Silva Dias, de 32 anos, e seus pais, Lucídio Francisco Dias e Maria Aparecida da Silva Dias.
  • Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo, o Corpo de Bombeiros foi acionado em razão do naufrágio de uma embarcação com três pessoas.
  • O acidente ocorreu a cerca de 25 quilômetros da costa de Itanhaém, na região da Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras.
  • Segundo a Capitania de Portos de São Paulo (CPSP), o dono de uma marina chegou a receber um pedido de socorro da família, mas perdeu o contato logo depois.

 

