Corpo encontrado no mar é de mulher que estava em lancha desaparecida

O corpo encontrado pelos bombeiros nessa terça-feira (26/8) durante as buscas por familiares que estavam em uma lancha que desapareceu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, é de Maria Aparecida da Silva Dias. Ela estava presente na embarcação desaparecida há quatro dias.

A informação foi confirmada pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) nesta quarta (27). O corpo estava a aproximadamente 20 km da costa. Ele foi retirado pelos bombeiros e direcionando ao Instituto Médico Legal (IML) de Caraguatatuba, onde foi reconhecido por familiares.

Também nesta quarta, por volta das 15h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela Marinha do Brasil após um segundo cadáver ser localizado nas proximidades da Ilha das Palmas. Ele ainda não foi identificado. Uma equipe do GBMar está indo ao local para obter mais informações.

Segundo os bombeiros, as buscas continuam pelo terceiro tripulante.

Família desaparecida em lancha